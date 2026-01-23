Daniel Alves está a tratar de toda a documentação final para ser inscrito nos próximos dias como jogador e, em breve, voltar a jogar pelo São João de Ver, da Liga 3, segundo apurou o Maisfutebol.

Em dezembro passado, o antigo internacional brasileiro comprou boa parte das ações do próprio clube português, tendo assumido a totalidade no arranque desta semana. Ou seja, hoje é mesmo o dono da SAD dos malapeiros.

Aos 42 anos, Daniel Alves vai inicialmente assinar um contrato de curta duração (até junho de 2026), com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Depois, pensa em iniciar a carreira de treinador, visto que recentemente adquiriu a licença A da UEFA.

Afastado do futebol desde janeiro de 2023, quando foi acusado e, posteriormente, preso na Espanha por agressão sexual, o antigo lateral-direito quer encerrar em campo a sua história como atleta profissional.

Daniel, recorde-se, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março passado. Ficou concluído, por unanimidade, que o depoimento da jovem espanhola que o acusava era insuficiente para sustentar a condenação vigente.

O brasileiro havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão em fevereiro de 2024. A denúncia surgiu de uma mulher de 23 anos que teria sido violada sexualmente pelo atleta na casa de banho de uma boate em Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022.

Depois de 14 meses em prisão preventiva, o ex-jogador saiu em liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, tendo antes feito um pagamento de uma fiança de um milhão de euros.

De acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, a insuficiência de provas garantiu a revogação da pena e também a absolvição de Daniel, que, por sua vez, sempre negou as acusações, apesar de versões contraditórias ao longo das investigações.

Desde que saiu da prisão, Daniel Alves passou a trabalhar indiretamente no futebol, especialmente na Europa, quase como empresário, mas sempre com a ideia de regressar aos relvados (como jogador e, na sequência, treinador).