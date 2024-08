Três adeptos da AD Fafe sofreram ferimentos ligeiros no Estádio do Varzim SC, na tarde deste sábado, na sequência da queda de uma barreira que delimitava a bancada do relvado, apurou o Maisfutebol junto de fonte do clube fafense.

A queda da grade aconteceu no momento dos festejos do primeiro golo do Fafe, apontado por João Amorim, aos 17 minutos, quando os jogadores foram celebrar junto dos adeptos. O jogo esteve interrompido cerca de dez minutos.

Segundo foi possível apurar, as três pessoas foram assistidas imediatamente pelos bombeiros e equipas médicas presentes e depois transportadas ao hospital, na Póvoa de Varzim. Dois dos feridos ligeiros são menores de idade.

O Fafe venceu o Varzim por 2-0, em jogo da 2.ª jornada da Liga 3.