O Sporting B venceu na manhã deste domingo na visita ao Alverca, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da série B da Liga 3.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Sporting B surgiu para a segunda parte com troca na baliza: Diego Callai saiu lesionado, para a entrada de Diogo Pinto.

O único golo da partida foi apontado por Afonso Moreira, que saltou do banco ao minuto 67 para decidir ao minuto 81, após assistência de Fatawu.

O ganês, já utilizado por Ruben Amorim na equipa principal, acabou expulso por acumulação de amarelos, em tempo de compensação, aos 90+4m.

Com este resultado, o Sporting ascende ao terceiro lugar. Tem agora 25 pontos. Ultrapassa o Alverca, que desce ao quarto posto, com 23. O Amora, que no sábado venceu o Real (0-1) é líder com 27, seguido da União de Leiria, que tem 26.

Este domingo, há ainda um Belenenses-Oliveira do Hospital (15h00) e um Académica-U. Leiria (19h00) na série B. Os leirienses podem ascender à liderança caso vençam, sendo que ficarão sempre com um jogo a mais, pois já jogaram o encontro relativo à jornada 15.