Depois de quatro épocas no Al Taawon, da Arábia Saudita, o guarda-redes Cássio está de regresso a Portugal para ser reforço do Felgueiras, da Liga 3.

O líder da Serie A anunciou esta quinta-feira a chegada do brasileiro de 42 anos que passou uma década ligado a clubes lusos: cinco temporadas no Paços de Ferreira (2008 a 2013), uma no Arouca (2013/14) e outras quatro no Rio Ave (2014 a 2018).

Cássio, refira-se, estava sem clube depois de terminar a ligação ao Al Taawon no último verão.