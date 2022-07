A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira os horários das primeiras jornadas da Liga 3 e da Liga feminina.

Em relação ao campeonato feminino, o mesmo arranca no dia 10 de setembro, com um Ouriense-Sporting, a partir das 15h00. No dia seguinte, é a vez do campeão Benfica entrar em ação, na receção ao Marítimo.

Já a Liga 3 terá início bem antes, a 19 de agosto, com um Sp. Braga-Varzim, da série A da primeira fase. O encontro tem início marcado para as 19h00.

No dia seguinte, sábado, o Restelo vive um velho clássico do futebol português: Belenenses e Académica medem forças a partir das 17h00.

Os horários das primeiras três jornadas do campeonato feminino:

1ª jornada

10.09.2022 | sábado

15h00: Ouriense x Sporting CP - Sport TV

11.09.2023 | domingo

13h00: Benfica x Marítimo - Canal 11

15h00: Famalicão x Damaiense - Canal 11

15h00: Torreense x Clube Albergaria - streaming YouTube Canal 11

15h00: Valadares Gaia x Lank Vilaverdense - streaming YouTube Canal 11

15h00: Amora x Braga - streaming YouTube Canal 11

2ª jornada

17.09.2022 | sábado

15h00: Clube Albergaria x SL Benfica - Sport TV

18.09.2023 | domingo

13h00: Marítimo x Famalicão - Canal 11

15h00: SC Braga x Ouriense - Canal 11

15h00: Damiense x Amora FC - streaming YouTube Canal 11

15h00: Lank Vilaverdense x Torreense - streaming YouTube Canal 11

15h00: Sporting CP x Valadares Gaia - streaming YouTube Canal 11

3ª jornada

1.10.2022 | sábado

15h00: Torreense x Sporting CP - Sport TV

02.10.2023 | domingo

13h00: Valadares x SC Braga - Canal 11

15h00: Damaiense x Marítimo- Canal 11

15h00: Famalicão x Clube Albergaria- streaming YouTube Canal 11

15h00: SL Benfica x Lank Vilaverdense - streaming YouTube Canal 11

15h00: Amora x Ouriense - streaming YouTube Canal 11

--

Os horários das primeiras três jornadas da Liga 3:

1.ª jornada

19.08.2022 | sexta-feira

19h00: Braga B x Varzim SC (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

20.08.2022 | sábado

11h00: Felgueiras x Sanjoanense (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

17h00: CF Belenenses x Académica (1.ª Fase Série B) - Canal 11

17h00: Sporting B x Moncarapachense (1.ª Fase - Série B) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Anadia x Montalegre (1.ª Fase - Série A) - streaming You Tube Canal 11

17h00: Fafe x São João de Ver (1.ª Fase - Série A) - streaming You Tube Canal 11

19h30: Amora x Alverca (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

21.08.2023 | domingo

11h00: Fontinhas-Caldas (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

17h00: Paredes x Vilaverdense (1.ª Fase - Série B) - streaming You Tube Canal 11

17h00: Vitória SC B x Canelas 2010 (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Oliveira do Hospital x Real SC (1.ª Fase - Série B) - streaming YouTube Canal 11

17h00: União de Leiria x Vitória FC (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

2ª Jornada

27.08.2022 | sábado

11h00: Sanjoanense x Vitória SC B (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

17h00: Académica x Amora (1.ª Fase Série B) - Canal 11

17h00: Montalegre x Felgueiras (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Vilaverdense x Braga B (1.ª Fase - Série A) - streaming You Tube Canal 11

17h00: Moncarapachese x Fontinhas (1.ª Fase - Série B) - streaming You Tube Canal 11

19h30: Alverca x União de Leiria (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

28.08.2023 | domingo

11h00: Real SC - Belenenses (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

17h00: Varzim x Fafe (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

17h00: Canelas 2010 x Paredes (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Caldas x Oliveira do Hospital (1.ª Fase - Série B) - streaming YouTube Canal 11

17h00: São João de Ver x Anadia (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

19h30: Vitória FC x Sporting B (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

3ª Jornada

03.09.2022 | sábado

11h00: Fontinhas x Vitória FC (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

17h00: Sanjoanense x Montalegre (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

17h00: Caldas x Moncarapachense (1.ª Fase - Série B) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Oliveira do Hospital x Belenenses (1.ª Fase - Série B) - streaming You Tube Canal 11

17h00: Felgueiras x São João de Ver (1.ª Fase - Série A) - streaming You Tube Canal 11

19h30: União de Leiria x Académica (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

04.09.2023 | domingo

11h00: Amora x Real SC - (1.ª Fase - Série B) - Canal 11

17h00: Vitória SC B x Paredes (1.ª Fase - Série A) - Canal 11

17h00: Sporting B x Alverca (1.ª Fase - Série b) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Fafe x Vilaverdense (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

17h00: Braga B x Canelas 2010 (1.ª Fase - Série A) - streaming YouTube Canal 11

19h30: Anadia x Varzim (1.ª Fase - Série A) - Canal 11