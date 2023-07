Hugo Costa, o filho mais novo do presidente do Benfica é reforço do Amora, da Liga 3.

O médio de 24 anos chega ao clube do concelho do Seixal após ter passado pelo Estrela da Amadora, onde chegou a ser utilizado na Liga Revelação, vencida precisamente na última época pelo Estrela.

No futebol sénior, Hugo Costa, que passou pelo Benfica na formação, representou o Casa Pia, o Damaiense, o Fátima, a Académica e o Estrela.