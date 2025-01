A primeira fase da Liga 3 termina este fim de semana com três vagas ainda por atribuir para a fase de subida. Varzim, Lusitânia de Lourosa e Fafe, mais a norte, e Atlético e 1.º Dezembro, na zona sul, já lá estão, restando saber quem os acompanha. Há vários candidatos para os lugares em aberto e muitas contas por se fazer, na antecâmara das decisões.

Na Série A, três equipas entram na derradeira jornada com ambições legítimas em garantir a única vaga disponível de acesso à série de promoção à II Liga. O único a depender apenas de si é o Amarante, que se apura sempre em caso de vitória na casa do «lanterna vermelha», Vilaverdense.

Se isso não acontecer, o Sp. Braga B e o Trofense entram em cena nesta discussão, com vários cenários em perspetiva:

Amarante apura-se se:

- Ganhar;

- Empatar e Sp. Braga B e Trofense não ganharem;

- Perder e Braga B e Trofense perderem.

O Trofense apura-se se:

- Ganhar e Amarante e Sp. Braga B não ganharem;

- Ganhar por uma diferença igual ou superior a 2 golos + a diferença de golos no jogo Sanjoanense - Sp. Braga B e Amarante não ganhar e Braga B ganhar;

- Empatar, Amarante perder e Sp. Braga B não ganhar;

O Sp. Braga B apura-se se:

- Ganhar, Amarante não ganhar e Trofense ganhar por uma diferença inferior a dois golos, conjugando com a diferença de golos no jogo Sanjoanense-Sp. Braga;

- Ganhar e Amarante e Trofense não ganharem;

- Empatar e Trofense e Amarante perderem;

Existe ainda a possibilidade de Amarante, Sp. Braga B e Trofense terminarem a Série A com os mesmos pontos, no caso 27. Se isso acontecer, será a melhor diferença de golos na Série A a ditar o apurado. Aqui, o Sp. Braga B parte com vantagem (+6) contra os +4 do Trofense. O Amarante (+4) ficaria automaticamente afastado uma vez que para este cenário se tornar real, teria forçosamente de perder.

Neste cenário, para ficar em vantagem, a equipa da Trofa precisa de ganhar por dois ou mais golos em comparação com o resultado dos arsenalistas, uma vez que tem vantagem no critério de desempate seguinte: o número de vitórias.

Se Amarante e Trofense terminarem com o mesmo número de pontos, o Trofense tem vantagem pela diferença de golos na primeira fase.

A Série A está explicada, mas as contas não simplificam na Série B, longe disso, onde Belenenses, Académica, União de Santarém e Sporting B discutem os dois lugares por preencher na zona de acesso à fase de subida.

O Belenenses apura-se se:

- Não perder;

- Perder, Sporting B perder e União de Santarém não ganhar;

A Académica apura-se se:

- Ganhar;

- Empatar, União de Santarém não ganhar e Sporting B perder;

- Perder, Sporting B perder, U. Santarém empatar e Caldas não ganhar;

O União Santarém apura-se se:

- Ganhar e Sporting não ganhar;

O Sporting B apura-se se:

- Ganhar;

- Empatar e União de Santarém não ganhar;

- Perder, Académica perder e União de Santarém não ganhar;

- Perder, Caldas ganhar, União de Santarém não vencer e Académica perder.

Apesar de já não ter possibilidades de se apurar para a série de subida, uma eventual vitória do Caldas frente ao já qualificado 1.º Dezembro pode ter impacto nas contas finais, num cenário em que mais do que dois proponentes terminem a fase inicial com os mesmos números de pontos.

Aqui ficam todas as possíveis conjugações:

- Se Académica, Sporting B e União de Santarém terminarem com o mesmo número de pontos (25), a Académica tem vantagem;

- Se Caldas, Académica, Sporting B e União de Santarém terminarem com o mesmo número de pontos (25), o Sporting B tem vantagem;

- Se Caldas, Académica e Sporting B terminarem com o mesmo número de pontos (25), o Sporting B tem vantagem;

- Se Académica e Sporting B terminarem com o mesmo número de pontos, o Sporting B tem vantagem;

- Se Belenenses e Sporting B terminarem com o mesmo número de pontos, o Sporting B tem vantagem;

- Se Belenenses e União de Santarém terminarem com o mesmo número de pontos, Belenenses tem vantagem.

Depois de tantas contas, o melhor mesmo é deixar a bola rolar e, no final, validar-se o destino de cada equipa. De relembrar que os primeiros quatro classificados de cada série apuram-se para a fase de subida à II Liga. Os restantes vão lutar pela manutenção na Liga 3.

18.ª jornada da Liga 3

Série A (26/01, 15:00)

Fafe - Anadia

São João de Ver - Varzim

Trofense - Lusitânia de Lourosa

Sanjoanense - Sp. Braga B

Vilaverdense - Amarante

Série B (25/01, 15:00)

Atlético - Oliveira do Hospital

Sp. Covilhã - União de Santarém

Lusitânia dos Açores - Sporting B

Belenenses - Académica

1.º Dezembro - Caldas