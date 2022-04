Vem aí um fim-de-semana de grandes decisões na Liga 3, com a sexta e última jornada da segunda fase, nas duas séries de subida e nas quatro de manutenção. Nesta altura, há já algumas decisões conhecidas, mas ainda muito por resolver no terceiro escalão do futebol português.

A UD Oliveirense já garantiu uma das duas vagas diretas de subida à II Liga, depois da vitória em Leiria na última segunda-feira. Outras nove equipas já garantiram, via fase de manutenção, o passaporte para a Liga 3 de 2022/23 e já há duas equipas despromovidas ao Campeonato de Portugal. Mas ainda há contas a fazer para vários emblemas: da subida até à permanência.

O fim-de-semana que se aproxima vai dar conhecer a outra equipa que acompanha a UD Oliveirense no caminho para a II Liga. Ainda na luta pela promoção, apurar-se-ão os dois clubes que ficarem em segundo lugar das duas séries de subida e que, por isso, vão disputar um play-off entre si para apurar quem defronta o 16.º classificado da II Liga no play-off final para apurar a outra equipa que garante vaga na II Liga em 2022/23.

Mas há mais. Das duas séries de subida, há desde já quatro clubes que, não subindo (terceiro e quarto classificados) vão juntar-se ao leque de emblemas para a Liga 3 da próxima época. Na fase de manutenção, há ainda cinco clubes com decisões em jogo: três deles salvam-se, dois vão cair para o Campeonato de Portugal.

Série a série, eis o que se joga este fim-de-semana.

FASE DE SUBIDA

SÉRIE 1

Última jornada: Alverca-Felgueiras; Torreense-V. Guimarães B (sábado, 17h00).

1.º: Torreense, 9 pontos

2.º: Felgueiras 1932, 7

3.º: Alverca, 7

4.º: V. Guimarães B, 5

O que está em jogo: Torreense, Felgueiras e Alverca disputam a subida direta à II Liga. O Torreense é o único que depende de si e sabe que sobe se vencer o V. Guimarães B, mas também pode subir se perder e se houver empate no Alverca-Felgueiras. Já o Felgueiras sobe à II Liga se vencer o Alverca e se o Torreense não vencer, dado que os felgueirenses têm vantagem no confronto direto com os de Torres Vedras em caso de igualdade pontual (venceram por 3-1 em casa e perderam 2-1 fora). Caso ligeiramente diferente para o Alverca, que só sobe à II Liga se vencer o Felgueiras e se houver derrota do Torreense, que ganha no confronto direto ao Alverca (venceu em casa por 2-0 e perdeu 2-1 fora). No pior cenário, o Torreense vai disputar o play-off, pois nunca cairá para o terceiro lugar, dado que há um Alverca-Felgueiras. E o Vitória? Já não tem hipóteses de subir nem de ir ao play-off: mesmo que vença ao Torreense e haja empate no Alverca-Felgueiras, uma hipotética igualdade a oito pontos entre três clubes beneficia o Alverca. Nesse cenário, num mini-campeonato a três, Alverca, Felgueiras e Vitória teriam cinco pontos cada e a diferença de golos é favorável ao Alverca, que no duelo a três tem nesta altura 4-3 em golos, para 5-5 do Felgueiras e 3-4 do Vitória. Importa lembrar que o segundo critério de desempate é a diferença de golos entre os clubes em igualdade pontual, nos jogos entre si.

SÉRIE 2

Última jornada: UD Oliveirense-Sp. Braga B; V. Setúbal-União Leiria (domingo, 19h00).

1.º: UD Oliveirense, 11 pontos

2.º: U. Leiria, 7

3.º: Sp. Braga B, 5

4.º: V. Setúbal, 4

O que está em jogo: o segundo lugar, de acesso ao play-off com o segundo classificado da série 1. A UD Oliveirense já garantiu a subida e, por isso, as decisões são entre leirienses, minhotos e sadinos. À União de Leiria basta o empate para garantir o segundo lugar, mesmo que o Sp. Braga B vença: os leirienses beneficiam do confronto direto (venceram em casa por 2-0 e perderam fora por 1-0). Já o Sp. Braga B precisa de vencer e esperar uma derrota da União de Leiria para chegar ao segundo lugar. Por seu turno, o V. Setúbal tem de vencer a União de Leiria e esperar que o Sp. Braga B não vença. No entanto, os sadinos precisam de vencer o Leiria por mais de um golo de diferença para vencer no confronto direto, pois perderam 2-1 em Leiria e, caso vençam pela margem mínima, perdem para a equipa do Lis no terceiro critério de desempate, a diferença de golos total na série (nula nesta altura para a U. Leiria, 4-4; de três negativos para o Vitória, 7-10).

FASE DE MANUTENÇÃO

SÉRIE 3

Última jornada: Canelas 2010-Lusitânia de Lourosa; Anadia-Fafe (domingo, 11h00).

1.º: Fafe, 13 pontos

2.º: Canelas 2010, 12

3.º: Lusitânia de Lourosa, 11

4.º: Anadia, 10

O que está em jogo: o Fafe já garantiu a manutenção. O Canelas 2010 garante se vencer ou empatar. Se perder também garante, mas só se o Anadia não vencer. O Lusitânia de Lourosa mantém-se na Liga 3 se vencer o Canelas. Se empatar, mantém-se se o Anadia não vencer. Se perder, precisa que o Anadia também perca. Para o Anadia, apesar de último, as contas são mais “simples”: garante a manutenção se vencer o Fafe, dado que há um duelo direto entre Canelas e Lourosa. O empate também pode dar, mas só se o Lourosa perder: é que, em caso de igualdade pontual, os “Trevos da Bairrada” superam os leões de Lourosa no duelo direto (empataram em casa 1-1 e ganharam em Lourosa por 1-0). O Anadia sabe que desce automaticamente caso perca.

SÉRIE 4

Última jornada: Pevidém-AD Sanjoanense-São João de Ver-Montalegre (sábado, 15h00).

1.º: AD Sanjoanense, 17 pontos

2.º: São João de Ver, 14

3.º: Montalegre, 8

4.º: Pevidém, 5

O que está em jogo: um lugar na Liga 3 entre Montalegre e Pevidém. AD Sanjoanense e São João de Ver já se salvaram. Ao Montalegre, um empate basta. O Pevidém garante a manutenção se e só se vencer a AD Sanjoanense e se o Montalegre perder, pois em caso de igualdade pontual o confronto direto é favorável à equipa de Guimarães, que bateu o Montalegre em casa por 3-1 e empatou fora 2-2.

SÉRIE 5

Última jornada: Caldas-U. Santarém; Cova da Piedade-Amora (domingo, 11h00).

1.º: Cova da Piedade, 13 pontos

2.º: Amora, 12

3.º: Caldas, 12

4.º: U. Santarém, 8

O que está em jogo: cumprir calendário e atingir a melhor classificação possível. Cova da Piedade, Amora e Caldas já garantiram a manutenção e a U. Santarém desce ao Campeonato de Portugal.

SÉRIE 6

Última jornada: Oriental Dragon-Real SC (sábado, 11h00); Sporting B-Oliveira do Hospital (sábado, 15h00).

1.º: Real SC, 15 pontos

2.º: Oliveira do Hospital, 14

3.º: Sporting B, 10

4.º: Oriental Dragon, 3

O que está em jogo: na mesma medida da série 5. Real SC, Oliveira do Hospital e Sporting B mantêm-se na Liga 3 e o Oriental Dragon está despromovido.

_

CLUBS NA LIGA 3 2022/23: 10 de 24 vagas apuradas (10/24).

Despromovida da II Liga (1/2): Académica.

Derrotado do play-off com o 16.º da II Liga (0/1): -

Derrotado do play-off entre os 2.ºs classificados da fase de subida (0/1): -

Equipas na fase de subida que não sobem: (0/4): -

Já garantiram via fase de manutenção (9/12): Fafe, Sanjoanense, São João de Ver, Cova da Piedade, Amora, Caldas, Real SC, Oliveira do Hospital, Sporting B.

Promovidas do Campeonato de Portugal: (0/4): -

DESCEM AO CAMPEONATO DE PORTUGAL (2/4): União Santarém, Oriental Dragon.