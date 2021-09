Um caso insólito registado no Campo da Mata no embate entre o Caldas e o Oliveira do Hospital, relativo à primeira ronda da Liga 3 (Zona Sul), promete tornar-se moda nos relvados portugueses.

Já com a segunda parte a decorrer e com o resultado em 1-1, os adeptos do Caldas começaram a contar o tempo que Nando Pedrosa, guarda-redes do Oliveira do Hospital, demorava a reiniciar o jogo, com uma contagem do tempo a partir das bancadas.

«Um, dois, três…» e foram por aí fora, tornando ainda mais evidente o tempo que o jogo esteve parado. Quando chegaram aos vinte, o árbitro do encontro dirigiu-se ao guarda-redes e mostrou-lhe um cartão amarelo, para gáudio dos adeptos que responderam com uma tremenda ovação.

A verdade é que a inovação acabou por dar resultado. O jogo recomeçou logo a seguir e o Caldas acabou mesmo por vencer por 3-1.

