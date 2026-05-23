Louletano e Vitória de Sernache garantiram a subida à Liga 3, este sábado.

A formação algarvia venceu o Oliveira do Hospital por 2-1, enquanto a equipa do concelho da Sertã bateu o Atlético da Malveira por 3-0.

Na última jornada da fase de apuramento de subida do Campeonato de Portugal, Louletano e Vitória de Sernache vão defrontar-se, mas já não irão sair dos lugares de promoção ao terceiro escalão, onde se irão estrear em 2026/27.

Oliveira do Hospital e Atlético da Malveira, por outro lado, continuarão no Campeonato de Portugal.

Na Séria A de subida, recorde-se, o Leça já garantiu a subida, enquanto Bragança e Vianense ainda discutem a outra vaga. O Bragança, que tem oito pontos, venceu este sábado o Vianense (1-0) e na última jornada visita o Leça, enquanto o Vianense, que tem seis pontos, recebe o Rebordosa.