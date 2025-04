Faltam três jornadas para o fim da fase de apuramento de campeão na Liga 3 e, na 12.ª e antepenúltima jornada, a disputar no próximo fim de semana, pode já haver um clube promovido à II Liga, o Lusitânia de Lourosa.

Líder destacado com 23 pontos, mais seis do que o Sporting B (2.º com 17, também em lugar de subida direta) e mais oito do que o Varzim (3.º com 15, em lugar de play-off com o 16.º classificado da II Liga), a equipa treinada por Pedro Miguel está confortável no topo da tabela e tem vários cenários em cima da mesa na próxima jornada. Pode festejar em campo no sábado… ou no sofá, no domingo.

Os leões recebem o 1.º Dezembro no sábado (11:00) no jogo que abre a jornada. E sabem, desde logo, que uma vitória garante a subida à II Liga. Ficaria com 26 pontos e, com isto, já nunca abaixo do segundo lugar.

12.ª Jornada:

Lusitânia de Lourosa-1.º Dezembro (sábado, 11:00)

Atlético CP-Amarante (sábado, 16:00)

Sporting B-Varzim (domingo, 17:00)

Belenenses-Fafe (domingo, 19:30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lourosa, 23 pontos

2.º: Sporting B, 17

3.º: Varzim, 15

4.º: Belenenses, 15

5.º: Fafe, 14

6.º: Amarante, 13

7.º: 1.º Dezembro, 11

8.º: Atlético CP, 10

Empate também pode chegar: vale subida… em oito de nove cenários (!)

Mas vamos a mais contas e cenários. O empate obriga a esperar pelo fecho da jornada no domingo, mas facilmente pode garantir a subida ao Lourosa. Não só pela confortável vantagem na liderança, como também pelos vários duelos diretos entre as quatro equipas bem posicionadas para subir... e que ainda podem alcançar pontualmente o Lourosa: Sporting B, Varzim, Belenenses e Fafe. Desde logo nesta ronda, que tem… o Sporting B-Varzim e o Belenenses-Fafe. Amarante, 1.º Dezembro e Atlético já não podem alcançar o Lourosa, mas ainda têm aspirações matemáticas à subida, via segundo lugar ou play-off.

De tal forma que o empate ao Lourosa vale a subida em oito das nove combinações possíveis de resultados no Sporting B-Varzim e no Belenenses-Fafe (isto é, vitórias de duas equipas nos dois jogos, ou vitória de uma e empate no outro jogo, ou empates nos dois jogos). Ou seja, o Lourosa, empatando, só não sobe nesta jornada se Belenenses e Sporting B ganharem ambos. Isto colocaria o Lourosa com 24 pontos, o Sporting B com 20 e o Belenenses com 18, sendo que ainda há um Belenenses-Lourosa na última jornada.

E se é verdade que, mesmo numa possível igualdade a 24 pontos entre as três equipas, o Lourosa subiria sempre (tem seis pontos contra Belenenses e Sporting B; o Belenenses tem quatro; e o Sporting B - que já fez os quatro jogos contra Lourosa e Belenenses - tem quatro e não superaria, por isso, o Lourosa), tal poderia não acontecer se o Sporting B ganhar os dois últimos jogos – faria 26 pontos – e o Belenenses também ganhasse. Ou seja, numa igualdade a 24 pontos entre Lourosa e Belenenses, os azuis do Restelo poderiam levar a melhor no duelo direto: ganhando ao Lourosa por mais de um golo de diferença, ou ganhando pela margem mínima e superando o Lourosa no saldo total de golos (na primeira volta, o Lourosa-Belenenses ficou 1-0).

Derrota também dá em três conjugações de resultados

Mas mesmo que perca em casa ante o 1.º Dezembro, o Lourosa pode festejar a subida. Aliás, tal exposição de cenários – e com três jornadas por disputar – faz mesmo crer que só um desastre não levará os lusitanistas este ano à II Liga, depois da derrota no play-off em 2023/24, ante o Feirense.

Perdendo e ficando com 23 pontos, o Lourosa também festeja a subida no domingo se um destes três cenários acontecer :

- Vitória do Sporting B ante o Varzim e empate no Belenenses-Fafe;

- Vitória do Fafe e empate no Sporting B-Varzim;

- Empates no Sporting B-Varzim e no Belenenses-Fafe.