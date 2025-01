Não foi só nos «três grandes» que houve dança das cadeiras. Na Liga 3, o Lusitânia dos Açores, atual último classificado da série B da fase de manutenção vai para... o quarto treinador na temporada, com a possibilidade de ter o quinto nos próximos tempos.

O clube açoriano anunciou esta sexta-feira o despedimento de Nuno Pedro, depois de ter estado à frente do clube por três partidas sem vencer, frente ao Sp. Covilhã, União de Santarém e Oliveira do Hospital.

Todas estas movimentações começaram com quando Ricardo Pessoa saiu, depois de apenas duas jornadas realizadas, a caminho do Portimonense. Pedro Caneco foi o sucessor. O treinador de 37 anos, esteve 14 jogos no comando da equipa conquistando quatro triunfos e saindo a 1 de dezembro, curiosamente depois da derrota em casa do 1.º de Dezembro por 3-0.

João Cardoso, assumiu a equipa interinamente, e até conseguiu uma vitória nos dois jogos em que orientou o Lusitânia, até chegar Nuno Pedro o último desta contagem.

Com o despedimento do treinador de 43 anos, o Lusitânia anunciou o regresso de João Cardoso que volta a assumir o cargo interinamente, e já vai estar à frente da equipa no duelo deste sábado com o Sporting B.

Quatro treinadores numa só temporada que podem muito bem ser cinco, a não ser que João Cardoso se mantenha como interino até ao final da época.