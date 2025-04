O Lusitânia de Lourosa venceu este sábado o Sporting B por 2-1 numa partida a contar para a 8.ª jornada do Grupo de Promoção da Liga 3.

A equipa da casa começou melhor e logo aos quatro minutos Collard aproveitou uma oferta de Diego Callai, depois de uma defesa incompleta, e atirou para o fundo das redes.

O mesmo Collard assistiu Bruno Faria [39m], na sequência de um canto, o defesa apareceu solto de marcação na área do Sporting B e dilatou a vantagem no marcador.

O melhor que os «verde e brancos» conseguiram fazer foi reduzir na segunda parte por intermédio de Afonso Moreira [71m]. O avançado do Sporting B apareceu isolado na cara de Cioletti e rematou forte para o golo. O VAR ainda analisou um possível fora de jogo mas o tento foi mesmo confirmado minutos mais tarde.

Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa isola-se cada vez mais no primeiro posto da classificação com 19 pontos conquistados, mais sete que o Sporting B que segue em segundo lugar.