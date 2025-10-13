Liga 3
Há 1h e 38min
OFICIAL: Pedro Russiano regressa ao Lusitano de Évora três meses depois
Técnico de 40 anos conquistou o Campeonato de Portugal pela equipa alentejana na última temporada
GP
Técnico de 40 anos conquistou o Campeonato de Portugal pela equipa alentejana na última temporada
GP
O Lusitano de Évora anunciou esta segunda-feira que, depois do despedimento de Ricardo Pessoa, Pedro Russiano é o novo treinador dos alentejanos.
Esta contratação trata-se de um regresso, isto porque, o técnico de 40 anos conquistou o Campeonato de Portugal na última temporada ao serviço do Lusitano e garantiu a subida à Liga 3.
Pedro Russiano tinha sido transferido no final da última época para o Penafiel, da II Liga, no entanto, o técnico não resistiu aos maus resultados penafidelenses e foi despedido a 23 de setembro.
O Lusitano de Évora ocupa o oitavo lugar da Série B da Liga 3 com sete pontos conquistados em sete jornadas.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS