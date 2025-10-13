O Lusitano de Évora anunciou esta segunda-feira que, depois do despedimento de Ricardo Pessoa, Pedro Russiano é o novo treinador dos alentejanos.

Esta contratação trata-se de um regresso, isto porque, o técnico de 40 anos conquistou o Campeonato de Portugal na última temporada ao serviço do Lusitano e garantiu a subida à Liga 3.

Pedro Russiano tinha sido transferido no final da última época para o Penafiel, da II Liga, no entanto, o técnico não resistiu aos maus resultados penafidelenses e foi despedido a 23 de setembro.

O Lusitano de Évora ocupa o oitavo lugar da Série B da Liga 3 com sete pontos conquistados em sete jornadas.