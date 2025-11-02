José Mourinho deslocou-se até ao reduto do Mafra para acompanhar a receção do emblema da Liga 3 ao Atlético CP, adversário do Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Ao intervalo do jogo, a realização conseguiu vislumbrar o técnico dos encarnados nas bancadas, no dia seguinte ao triunfo por 3-0 conseguido na visita ao reduto do V. Guimarães.

O encontro entre Atlético CP e Benfica está marcado para 21 de novembro, no Estádio da Tapadinha.

RELACIONADOS
Bayern Munique ultrapassa o Benfica e é o clube com mais sócios no mundo
«É assim que me fazem sentir em casa?»: Lukebakio explica estranho festejo do Benfica