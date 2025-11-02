Liga 3
Há 13 min
Benfica: Mourinho em Mafra para analisar próximo adversário na Taça
Águias medem forças com o Atlético CP a 21 de novembro, para a quarta eliminatória da prova
DIM
Águias medem forças com o Atlético CP a 21 de novembro, para a quarta eliminatória da prova
DIM
José Mourinho deslocou-se até ao reduto do Mafra para acompanhar a receção do emblema da Liga 3 ao Atlético CP, adversário do Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Ao intervalo do jogo, a realização conseguiu vislumbrar o técnico dos encarnados nas bancadas, no dia seguinte ao triunfo por 3-0 conseguido na visita ao reduto do V. Guimarães.
O encontro entre Atlético CP e Benfica está marcado para 21 de novembro, no Estádio da Tapadinha.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS