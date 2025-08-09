Liga 3
Liga 3: apanha-bolas sente-se mal e Mafra-Belenenses é interrompido
Jovem teve de ser assistido e as equipas médicas viram cartão branco
O jogo da Liga 3 entre Mafra e Belenenses, na manhã deste sábado, foi interrompido à passagem do minuto 21, para assistência a um apanha-bolas.
O jovem sentiu-se mal, mas rapidamente as equipas médicas dos dois clubes seguiram em seu auxílio. A partida só retomou cerca de dez minutos depois, com o apanha-bolas a ser transportado para o hospital.
Na sequência do incidente, o árbitro Sérgio Jesus mostrou o cartão branco às duas equipas médicas.
Cartão branco para as equipas médicas de Belenenses e Mafra, depois de uma interrupção de 10 minutos para assistência a um apanha bolas que se sentiu mal.— O Pastel (@OPastel1) August 9, 2025
Se calhar em vez dos cartões brancos evitávamos os jogos às 11 da manhã com calor extremo… Digo eu 🫠 pic.twitter.com/gQtepQAIHC
