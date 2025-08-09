O jogo da Liga 3 entre Mafra e Belenenses, na manhã deste sábado, foi interrompido à passagem do minuto 21, para assistência a um apanha-bolas.

O jovem sentiu-se mal, mas rapidamente as equipas médicas dos dois clubes seguiram em seu auxílio. A partida só retomou cerca de dez minutos depois, com o apanha-bolas a ser transportado para o hospital.

Na sequência do incidente, o árbitro Sérgio Jesus mostrou o cartão branco às duas equipas médicas.