Liga 3: Mafra e Trofense vencem, Belenenses-Vitória B dá empate
Académica-Amarante fecha a jornada nove da fase de subida, no domingo
Mafra e Trofense venceram este sábado, nas visitas a Varzim e U. Santarém, respetivamente, na nona jornada da fase de subida da Liga 3, num dia que teve ainda empate sem golos no Belenenses-Vitória B, um dos dois jogos da ronda entre equipas que estão nos quatro primeiros lugares.
No primeiro jogo do dia, o Mafra venceu na visita ao Varzim, por 2-0, com golos de Stanley Iheanacho e Rodrigo Freitas, aos 40 e 42 minutos, respetivamente.
Já o Trofense venceu na visita a Santarém, por 1-0, com um golo de penálti apontado por Moussa Diarra, aos 81 minutos.
Com as respetivas vitórias, as duas equipas ganham algum alento na luta pela subida, embora estejam ainda a alguma distância dos dois lugares de subida diretos e do de play-off.
Com o nulo no Restelo, Académica e Amarante podem aproveitar no duelo de domingo, em que o terceiro classificado recebe o líder.
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: Amarante, 19 pontos/8 jogos
2.º: Belenenses, 18/9
3.º: Académica, 16/8
4.º: Vitória B, 14/9
5.º: Mafra, 10/9
6.º: Varzim, 9/9
7.º: Trofense, 8/9
8.º: U. Santarém, 6/9