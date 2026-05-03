O Mafra venceu ao início da tarde deste domingo na visita ao Vitória B, em Guimarães, por 2-0, mantendo-se com hipóteses de lutar pela subida à II Liga, depois do triunfo na 12.ª e antepenúltima jornada.

A equipa treinada por Orest Shala adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo de Lénio Neves, ampliando a vantagem depois de o Vitória ter crescido no jogo na segunda parte. Ejike Opara ficou perto do 1-1 aos 65 minutos com um remate ao poste, numa de várias boas ocasiões dos minhotos, mas na resposta o 2-0 surgiu por Mamor Niang, ao minuto 69.

Aos 84 minutos, os ânimos aqueceram, com Kauê Alves a provocar verbalmente Hugo Nunes, que reagiu e deu com o cotovelo – ainda que não com excessiva força – acabando por ver o vermelho direto, deixando o Vitória B reduzido a dez. Os instantes finais, já em tempo de compensação, também tiveram desentendimentos entre jogadores de ambas as equipas.

Com este resultado, o Mafra sobe ao quarto lugar, com 16 pontos, os mesmos do Vitória B, agora quinto. As duas equipas estão a quatro pontos do Belenenses, que ocupa o lugar de play-off de subida e que oficializou já este domingo a saída do treinador depois do empate de sábado. Na sexta-feira houve empate no Trofense-Amarante.

Jornada 12:

Trofense-Amarante, 0-0

Belenenses-U. Santarém, 1-1

Vitória B-Mafra, 0-2

Académica-Varzim (domingo, 19h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amarante, 25 pontos/12 jogos

2.º: Académica, 21/11

3.º: Belenenses, 20/12

4.º: Mafra, 16/12

5.º: Vitória B, 16/12

6.º: Varzim, 13/11

7.º: U. Santarém, 9/12

8.º: Trofense, 9/12