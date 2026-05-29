Tim Sparv, antigo internacional e capitão finlandês, foi anunciado esta sexta-feira como novo treinador do Mafra, sucedendo a Orest Shala.

O técnico de 39 anos, que pendurou as chuteiras em 2022, vai ter a primeira experiência como treinador principal na Liga 3, após passagens como adjunto na seleção da Finlândia e no Sparta de Praga, onde trabalhava com Brian Priske.

Enquanto jogador, Sparv passou por clubes como Southampton, Groningen e Midtjylland, que tem uma parceria com os mafrenses.