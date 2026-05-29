Liga 3
Há 26 min
OFICIAL: antigo capitão da Finlândia vai treinar o Mafra
Tim Sparv estreia-se como treinador principal, após passagens como adjunto na seleção finlandesa e no Sparta de Praga
AC
Tim Sparv estreia-se como treinador principal, após passagens como adjunto na seleção finlandesa e no Sparta de Praga
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Tim Sparv, antigo internacional e capitão finlandês, foi anunciado esta sexta-feira como novo treinador do Mafra, sucedendo a Orest Shala.
O técnico de 39 anos, que pendurou as chuteiras em 2022, vai ter a primeira experiência como treinador principal na Liga 3, após passagens como adjunto na seleção da Finlândia e no Sparta de Praga, onde trabalhava com Brian Priske.
Enquanto jogador, Sparv passou por clubes como Southampton, Groningen e Midtjylland, que tem uma parceria com os mafrenses.
Um novo rumo começa agora 🔛— Clube Desportivo de Mafra (@cdmafra) May 29, 2026
𝐓𝐈𝐌 𝐒𝐏𝐀𝐑𝐕 é o novo treinador do #CDMafra
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