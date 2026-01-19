O Caldas, da Liga 3, encontrou em casa a solução para a sucessão ao histórico José Vala, promovendo João Aguiar do papel de adjunto ao de treinador principal dos pelicanos.

«O Mister João Aguiar é reflexo de garra e resistência. Um líder nato e um comunicador por natureza. Exigente, direto e humanista. Faz da camisola colete à prova de balas e vai à luta em todos os contextos», escreveu o Caldas na oficialização do novo treinador.

No clube da região oeste desde 2019, João Aguiar liderou a equipa B do Caldas nas últimas duas temporadas, tendo conquistado a Taça da Associação de Futebol de Leiria na época passada.

Agora, vai tentar salvar o Caldas da despromoção ao Campeonato de Portugal, na fase de manutenção da Liga 3.

A estreia de João Aguiar no banco dos pelicanos acontece no próximo sábado (15h00), frente à Académica, na última jornada da Série B da fase inicial da Liga 3.

De recordar que José Vala deixou o cargo de treinador do Caldas, que ocupou durante 10 anos, na sequência da derrota, por 1-0, frente ao Lusitano de Évora.

