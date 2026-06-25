Agora sim, é oficial. Nuno Braga já não é treinador do Paços de Ferreira.

Através de um comunicado, os «castores» confirmaram a saída do técnico de 37 anos, que na última época esteve à frente da equipa e acabou por ser despromovido à Liga 3. Recorde-se que o Paços de Ferreira terminou no 17.º lugar da II Liga.

Na passagem pelo Paços de Ferreira, Nuno Braga somou um total de sete vitórias em 21 jogos.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Futebol Clube de Paços de Ferreira vem por este meio comunicar a todos os sócios e simpatizantes o término dos contratos do treinador Nuno Braga e da sua equipa técnica com o clube, sem renovação dos mesmos.

Ao mister Nuno Braga e à sua equipa, o Futebol Clube de Paços de Ferreira agradece o profissionalismo e o empenho que sempre tiveram ao serviço do clube desde o primeiro dia. A todos, endereça ainda os maiores sucessos pessoais e profissionais.»