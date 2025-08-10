O Mafra, da Liga 3, informou que o apanha-bolas que se sentiu mal este sábado, no jogo frente ao Belenenses, já se encontra «bem e junto da família».

«O atleta das camadas jovens do CD Mafra, presente ontem enquanto apanha-bolas, já se encontra bem e junto da sua família. O CD Mafra agradece às equipas médicas de ambas as equipas pela pronta intervenção, assim como a todos que enviaram mensagens de apoio e preocupação», pode ler-se na nota oficial.

O momento em questão ocorreu na primeira jornada da competição, ao passar do minuto 21 da partida. O jovem sentiu-se mal e partida só retomou cerca de dez minutos depois, com o apanha-bolas a ser transportado para o hospital.

A partida realizou-se às 11h da manhã, num dia marcado por temperaturas elevadas.