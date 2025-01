O Sindicato dos Jogadores emitiu um comunicado a manifestar apoio ao jogador Yordy Marcelo, do Caldas, após os incidentes do passado domingo de alegado racismo, no embate frente ao Atlético para a Liga 3.

Em questão está a abordagem do árbitro João Pinho ao jogador do Caldas, Yordy Marcelo, no final do jogo, utilizando a expressão «animal» em tom pejorativo. Após o encontro, o treinador do clube, José Vata, denunciou o caso como alegado racismo.

Em comunicado, publicado esta segunda-feira, o Sindicato dos Jogadores exigiu um pedido de desculpas por parte do «árbitro visado, pela forma como se dirigiu ao jogador», dizendo que é uma conduta que «não pode ser tolerada».

«O Sindicato dos Jogadores apela ao respeito recíproco e contenção que deve imperar entre jogadores e árbitros, enquanto protagonistas do nosso futebol, mantendo conversações com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e os seus homólogos da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), para encontrar formas de sensibilizar os seus representados e prevenir que episódios desta natureza se propaguem», pode ler-se ainda no comunicado emitido.

A ocorrência já foi «reportada às autoridades competentes pelo jogador e respetivo clube», informou ainda o Sindicato.