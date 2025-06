Foram conhecidos, esta quinta-feira, os vencedores dos prémios individuais e o onze ideal da Liga 3 da época 2024/25, numa cerimónia que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A votação foi realizada pelos capitães das 20 equipas que participaram na competição. Entre prémios individuais, foi também escolhido o onze ideal.

O melhor jogador da Liga 3 foi o Miguel Pereira, avançado do campeão Lusitânia Lourosa. O prémio de melhor guarda-redes foi para Diego Callai, do Sporting B. Tiago Leite, do Fafe, recebeu o prémio de melhor marcador (fez 17 golos). O prémio de jogador revelação foi para Cláudio Araújo, médio do Varzim. Didi, guarda-redes do Amarante, venceu o prémio fair-play.

No que toca ao onze da Liga 3 o destaque vai para o Lusitânia Lourosa, que conta com quatro jogadores presentes. O Sporting B e o Varzim têm ambos com dois atletas. Belenenses, Fafe e Atlético também estão representados.

Confira o onze ideal:

Guarda-redes - Diego Callai (Sporting B).

Defesas - Diogo Brasido (Belenenses), Bruno Faria (Lusitânia Lourosa), Dylan Collard (Lusitânia Lourosa) e Armando Lopes (Varzim).

Médios - Cláudio Araújo (Varzim), Henrique Martins (Lusitânia Lourosa) e Afonso Moreira (Sporting B).

Avançados - Tiago Leite (Fafe), Miguel Pereira (Lusitânia Lourosa) e Elias Franco (Atlético).