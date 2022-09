União de Leiria e Académica empataram na noite deste sábado a uma bola, num clássico entre dois históricos emblemas do futebol português, na 3.ª jornada da série B da Liga 3, que teve um dado histórico para a competição, com um novo recorde de assistência nas bancadas.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, estiveram 17.122 espetadores, um novo máximo na história da competição, que em 2022/23 vai na sua segunda edição. Esta assistência supera o anterior máximo, de 15.071 adeptos, registado também em Leiria, na época 2021/22, no jogo do play-off, entre União de Leiria e Alverca.

Quanto ao jogo, Gonçalo Gregório deu vantagem aos leirienses, aos 32 minutos, mas Diogo Ribeiro, já na segunda parte, ao minuto 82, resgatou um ponto para a Académica.

Também na série B, este sábado, houve empates no Fontinhas-V. Setúbal (2-2) e no Oliveira do Hospital-Belenenses (1-1), enquanto o Caldas venceu na receção ao Moncarapachense (3-1). Na sexta-feira, o Sporting B vencera o Alverca, por 1-0. A jornada, na série B, fecha com o Amora-Real SC no domingo (11h00).

Na série A, este sábado, dois triunfos caseiros, ambos por 1-0: a AD Sanjoanense ao Montalegre e o Felgueiras 1932 ao São João de Ver. No domingo, há três jogos às 17 horas (V. Guimarães B-Paredes, Sp. Braga B-Canelas 2010 e Fafe-Vilaverdense) e o Anadia-Varzim fecha a jornada (19h30).

CLASSIFICAÇÕES

Série A:

1.º: AD Sanjoanense, 7 pontos

2.º: Felgueiras 1932, 7

3.º: Canelas 2010, 6 (menos um jogo)

4.º: Anadia, 4 (menos um jogo)

5.º: Varzim, 4 (menos um jogo)

6.º: Vilaverdense, 4 (menos um jogo)

7.º: São João de Ver, 2

8.º: Sp. Braga B, 1 (menos um jogo)

9.º: Fafe, 1 (menos um jogo)

10.º: Paredes, 1 (menos um jogo)

11.º: V. Guimarães B, 0 (menos um jogo)

12.º: Montalegre, 0

Série B:

1.º: U. Leiria, 7 pontos

2.º: Belenenses, 7

3.º: Caldas, 5

4.º: Fontinhas, 5

5.º: V. Setúbal, 4

6.º: Moncarapachense, 3

7.º: Sporting B, 3

8.º: Oliveira do Hospital, 3

9.º: Académica, 3

10.º: Alverca, 3

11.º: Real SC, 1 (menos um jogo)

12.º: Amora, 0 (menos um jogo)