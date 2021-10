Rui Batalha, jogador do Cova da Piedade, protagonizou este sábado um enorme gesto de fair-play, no final da vitória no terreno do União de Santarém por 2-0. Rui Batalha foi considerado o homem do jogo depois de fazer duas assistências, recebeu o prémio e foi entregá-lo ao guarda-redes Tomás Carvalho, que tinha defendido uma grande penalidade. O guardião agradeceu com um grande abraço.