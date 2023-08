Carlos Secretário está de regresso ao ativo, cerca de um ano depois de ter sofrido um AVC.

O antigo internacional português vai ser treinador-adjunto na equipa técnica de Pedro Oliveira na Sanjoanense, equipa que vai competir na Liga 3.

Secretário, de 53 anos, também já foi adjunto no Santa Clara, em 2005/06. Depois disso, foi treinador principal no Maia, Lousada, Arouca, Salgueiros, US Lusitanos, Cesarense e Créteil-Lusitanos, equipa que deixou em 2021.

Enquanto jogador, Secretário passou pelo FC Porto, mas também representou Real Madrid, Gil Vicente, Penafiel, Famalicão e Sporting de Braga.