Sem jogar há mais de dois anos, o médio Tomás Podstawski está de volta ao ativo e foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço da Sanjoanense, equipa da Liga 3 que vai disputar a fase de manutenção.

O último clube do jogador de 31 anos foi o Ruch Chorzów, da Polónia, na época 2023/24.

Formado no FC Porto e com 85 internacionalizações pelas camadas jovens de Portugal, Podstawski também representou o Vitória de Setúbal. Em 2018, saiu para o Pogon Szczecin, da Polónia, seguindo-se uma carreira que passou ainda por Noruega, Israel e Chipre.

