OFICIAL: Tomás Podstawski volta ao ativo na Liga 3
Antiga promessa do FC Porto, que não joga desde 2023/24, reforça a Sanjoanense
Sem jogar há mais de dois anos, o médio Tomás Podstawski está de volta ao ativo e foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço da Sanjoanense, equipa da Liga 3 que vai disputar a fase de manutenção.
O último clube do jogador de 31 anos foi o Ruch Chorzów, da Polónia, na época 2023/24.
Formado no FC Porto e com 85 internacionalizações pelas camadas jovens de Portugal, Podstawski também representou o Vitória de Setúbal. Em 2018, saiu para o Pogon Szczecin, da Polónia, seguindo-se uma carreira que passou ainda por Noruega, Israel e Chipre.
