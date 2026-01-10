Liga 3
Há 37 min
FOTOS: Dani Alves assiste ao São João de Ver (e já vestido a rigor)
Antigo internacional brasileiro está presente nas bancadas para o jogo com o Fafe
Dani Alves vai assistir ao São João de Ver-Fafe, este sábado, na 16.ª jornada da Série A da Liga 3.
O antigo internacional brasileiro, que é o novo coproprietário da SAD dos malapeiros, apareceu no estádio vestido a rigor, com o cachecol ao pescoço. O clube partilhou imagens nas redes sociais, como pode ver na galeria associada.
