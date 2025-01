Já são conhecidas as oito equipas da Liga 3 que vão disputar a fase de subida à II Liga. Depois de no sábado, na última jornada da Série B, o Sporting B ter conseguido o quarto posto e o apuramento, à custa da Académica, foi a vez de neste domingo o Amarante garantir a última vaga, segurando a quarta posição à frente do Sp. Braga B.

A formação brancarense não foi além de um empate em São João da Madeira, frente à Sanjoanense, enquanto o Amarante venceu em Vila Verde, pelo que acabou a fase regular com mais três pontos.

Desta forma, a fase de subida vai ser disputada entre Varzim, Lusitânia de Lourosa, Fafe, Amarante, Atlético, 1º de Dezembro, Belenenses e Sporting B.

As restantes equipas - Sp. Braga, Trofense, São João de Ver, Anadia, Sanjoanense, Vilaverdense, Académica, UD Santarém, Caldas, Sp. Covilhã, Oliveira do Hospital e Lusitânia dos Açores - vão lutar pela fuga à despromoção ao Campeonato de Portugal.

SÉRIE A

Domingo, 26 jan:

Vilaverdense – Amarante, 0-1

Sanjoanense – Sporting de Braga B, 2-2

Trofense – Lusitânia Lourosa, 0-1

São João de Ver – Varzim, 4-1

Fafe – Anadia, 1-1

Classificação:

1. VARZIM, 35

2. LUSITÂNIA LOUROSA, 33

3. FAFE, 31

4. AMARANTE, 30

-------------------------------------

5. Sp. Braga B, 27

6. Trofense, 26

7. São João de Ver, 23

8. Anadia, 22

9. Sanjoanense, 12

10. Vilaverdense, 8

SÉRIE B

Sábado, 25 de jan:

1º Dezembro-Caldas, 1-1

Atlético-Oliveira Hospital, 2-0

Belenenses-Académica, 0-0

Sp. Covilhã-UD Santarém, 3-1

Lusitania-Sporting B, 2-2

Classificação do Grupo B:

1. ATLÉTICO, 33

2. 1º DEZEMBRO, 29

3. BELENENSES, 27

4. SPORTING B, 26

---------------------------

5. Académica, 26

6. UD Santarém, 24

7. Caldas, 23

8. Sp Covilhã, 22

9. Oliveira Hospital, 16

10. SC Lusitania, 13