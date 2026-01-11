FOTOS: nevoeiro interrompe duelo entre Sp. Covilhã e Académica
Equipa da casa estava a vencer por 1-0 ao intervalo, segunda parte vai ser jogada na quarta-feira
O duelo entre o Sp. Covilha e o Académico Viseu, da Liga 3, foi interrompido ao intervalo devido ao denso nevoeiro que se impôs sobre o Estádio Municipal José Santos Pinto, numa altura em que a equipa da Serra da Estrela vencia por 1-0. O jogo vai ser retomado às 15h00 da próxima quarta-feira.
O jogo já tinha começado com trinta minutos de atraso devido à fraca visibilidade, com a Briosa a entrar melhor, com uma boa oportunidade do senegalês Cheikh Niang, aos dez minutos, mas foi a equipa da casa que acabou por adiantar-se no marcador, aos 28, com Miguel Silva a lançar André Liberal que marcou com um chapéu de belo efeito.
Ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, o árbitro Vasco Mira teve de interromper o jogo, numa altura em que o nevoeiro voltava a ficar mais denso. O jogo acabou por ser retomado, quinze minutos depois, mas as condições meteorológicas complicaram-se e já não foi possível iniciar a segunda parte.
Os dois clubes estiveram, depois, reunidos e acordaram jogar a segunda parte na próxima quarta-feira, dia 14, pelas 15h00.
Recordamos que a Académica, em caso de vitória, pode ficar muito perto de garantir o apuramento para a fase de subida, numa altura em que a formação da Covilhã luta pela manutenção.