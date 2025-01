Leandro Grimi, antigo jogador do Sporting, é o novo treinador interino do Sp. Covilhã.

Os serranos tinham anunciado a rescisão por mútuo acordo com Francisco Chaló esta manhã e, pouco depois, informaram que o antigo lateral-esquerdo, que esteva no comando dos sub-19, vai assumir provisoriamente as rédeas dos seniores.

Grimi, argentino de 39 anos, cumpre a terceira época no clube.

O Sp. Covilhã é oitavo classificado da Série B da Liga 3, já sem hipóteses de subida.