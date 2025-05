Na derradeira jornada da fase de manutenção na Liga 3, três emblemas juntaram-se ao Vilaverdense na queda para o Campeonato de Portugal.

No Grupo 1, o já despromovido Vilaverdense encaixou a terceira derrota consecutiva, desta feita na receção ao São João de Ver (0-1). Este resultado revelou-se decisivo, precisamente, para o São João de Ver, que beneficiou da derrota do Anadia na receção à Sanjoanense (0-1).

O desfecho deixou o Anadia com 16 pontos, a dois do São João de Ver.

Assim, a Norte, Vilaverdense e Anadia deixam a Liga 3. O Grupo 1 contou também com Sp. Braga B, Sanjoanense e Trofense.

No Grupo 2, além do triunfo da U. Santarém sobre a Académica (0-4) – emblemas com a manutenção assegurada – o Sp. Covilhã resgatou um precioso ponto aos 69 minutos, na receção ao Caldas (1-1). Os últimos minutos foram de sufoco, mas o empate prevaleceu.

Desta forma, o emblema serrano terminou esta fase com 14 pontos, um de vantagem sobre o Oliveira do Hospital e três sobre os açorianos do Lusitânia, os despromovidos a Sul.

Além de Sp. Braga B, Sanjoanense, São João de Ver, Trofense, Sp. Covilhã, U. Santarém, Académica e Caldas, a próxima edição da Liga 3 vai também contar com o Mafra, já despromovido na II Liga.

Em sentido oposto, o Lusitânia Lourosa já garantiu a subida à II Liga.

Outros resultados.

Lusitânia 2-2 Oliv. Hospital

Trofense 0-2 Sp. Braga B