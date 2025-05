Final de loucos em Fafe e com final feliz para o Sporting B. Os leões, que estiveram em desvantagem até ao minuto 82, venceram por 2-1 na 13.ª e penúltima jornada da Liga 3, este sábado, com Rafael Nel a ser o protagonista, ao bisar, fazendo o golo da vitória no último lance, ao minuto 90+11.

Na primeira parte, Picas deu vantagem ao Fafe, com um golo aos 32 minutos. Porém, os leões conseguiram dar a volta ao marcador, com Rafael Nel a empatar ao minuto 82, antes de dar a vitória à equipa treinada por João Gião, com uma finalização a picar a bola perante o guarda-redes Carlos Alves.

O Sporting B mantém o segundo lugar, agora com 23 pontos, continuando a depender só de si para subir à II Liga.

Quem ainda pode ter essa hipótese é o Belenenses, embora não dependa de si. Porém, manteve o terceiro lugar, de play-off, ao golear em Amarante, por 4-1.

A equipa treinada por João Nuno entrou forte no jogo e, aos cinco minutos, já vencia por 2-0. Rodrigo Pereira (3m) fez o primeiro golo e João Tavares o segundo (5m). Os outros golos apareceram na segunda parte. Aos 70 minutos, Midana Sambú fez o 3-0 para o Belenenses (70m), Baba Zakari reduziu a desvantagem do Amarante ao minuto 81 e Cuca fez o quarto golo do Belenenses, aos 86 minutos.

Já este sábado, o Lusitânia de Lourosa sagrou-se campeão da Liga 3 ao vencer o Atlético CP por 2-0 e o Varzim venceu o 1.º Dezembro por 3-0, mantendo-se na corrida pela subida. Com os desfechos desta jornada, Fafe, Amarante e Atlético ficaram matematicamente sem hipóteses de chegar ao um dos três primeiros lugares.

A última jornada tem os jogos Varzim-Fafe, Sporting B-Amarante, Belenenses-Lusitânia de Lourosa e Atlético CP-1.º Dezembro.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 29 pontos

2.º: Sporting B, 23

3.º: Belenenses, 21

4.º: Varzim, 18

5.º: Fafe, 14

6.º: Atlético CP, 13

7.º: Amarante, 13

8.º: 1.º Dezembro, 11