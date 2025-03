Varzim e Sporting B empataram ao final da manhã deste domingo a um golo, em Paços de Ferreira, em jogo da 5.ª jornada da fase de subida da Liga 3.

No Estádio Capital do Móvel, casa emprestada do Varzim devido ao castigo de um jogo de interdição na sequência da queda de adeptos do Fafe na bancada, na Póvoa de Varzim, os golos chegaram na segunda parte.

Aos 60 minutos, Flávio Gonçalves acentuou o bom momento de forma pelo Sporting B e inaugurou o marcador. O golo ainda passou pelo crivo do VAR, devido a um possível fora de jogo, mas foi mesmo validado. Os poveiros chegaram ao empate de penálti, aos 72 minutos, por Cláudio Araújo.

Na classificação, o Sporting B, treinado por João Pereira, chega aos oito pontos e é 2.º classificado, posição de subida direta que ainda pode perder esta tarde, após os dois últimos jogos da jornada. O Varzim, treinado por Vítor Paneira, chega aos cinco pontos e é, também à condição, 7.º classificado.

No sábado, o Lusitânia de Lourosa venceu o 1.º Dezembro (1-3) e, com o empate do Sporting B, reforça a liderança. Esta tarde a jornada fecha com o Fafe-Belenenses e o Amarante-Atlético CP, ambos marcados para as 15 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 12 pontos

2.º: Sporting B, 8

3.º: Fafe, 6 (menos um jogo)

4.º: 1.º Dezembro, 6

5.º: Atlético CP, 5 (menos um jogo)

6.º: Belenenses, 5 (menos um jogo)

7.º: Varzim, 5

8.º: Amarante, 3 (menos um jogo)