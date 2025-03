O Sporting B regressou às vitórias na fase de apuramento do campeão da Liga 3. Este sábado os leões comandados por João Pereira triunfaram diante do 1.º Dezembro por 3-0.

O partida não podia ter começado melhor para os «verde e brancos» pois logo ao primeiro minuto Rafael Nel atirou a contar para o Sporting.

O segundo golo dos leões só chegou ao minuto 72 já depois da expulsão de João Freitas do 1.º Dezembro (63m). Mauro Couto finalizou uma jogada bem gizada pelos homens de João Pereira e dilatou o marcador.

O 1.º Dezembro passou a jogar com nove depois de Dener (82m) também ter visto a cartolina vermelha e a equipa de Sintra já não foi capaz de evitar o terceiro do Sporting. Um autogolo de Guilherme Oliveira (89m) fechou o resultado.

Com este triunfo, o Sporting B sobe ao segundo lugar da classificação com sete pontos, um dos que garantem a luta pelo título e a subida à II Liga, e aproximou-se do Lusitânia de Lourosa que também venceu esta manhã o Amarante por 2-1.

Em Santa Maria da Feira, os visitantes até chegaram ao golo primeiro por intermédio de Abdoul Zangre (38m).

No entanto, no segundo tempo deu-se a reviravolta para o Lusitânia de Lourosa. João Vasco (89m) empatou e Sérgio Ribeiro (90m+5) marcou o tento da vitória que coloca os homens de Lourosa no primeiro lugar da classificação da fase de apuramento de campeão da Liga 3.