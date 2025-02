O Sporting B empatou sem golos na visita ao Atlético CP, este domingo (0-0), no jogo que fechou a 2.ª jornada da fase de subida da Liga 3.

Os leões, treinados por João Pereira, entraram bem no jogo, mas sofreram um revés a meio da primeira parte, com a saída do central Miguel Alves, com queixas físicas. Lucas Taibo foi quem entrou para o seu lugar. O jogo equilibrou, mas ninguém conseguiu desfazer o nulo, tendo o intervalo chegado pouco depois da saída, também por lesão, de César Sousa (Atlético).

Para a segunda parte, João Pereira tirou duas peças importantes: Afonso Moreira e Alexandre Brito deram lugar a Lucas Anjos e a Henrique Arreiol, em mudanças que podem traduzir-se (por perceber com certeza a meio da semana) em gestão para ajudar a equipa principal, desfalcada de várias opções na visita ao Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões.

Na segunda parte o marcador não sofreu qualquer alteração, num período que ficou ainda marcado por queixas físicas, do lado dos leões, de Diego Callai e Rafael Besugo, que tiveram de ser assistidos.

Com este resultado, o Sporting B continua em lugar de subida – é 2.º classificado com quatro pontos – mas deixou o Fafe isolado na liderança, com seis pontos.

Esta manhã, o Fafe venceu em Amarante por 3-1, com golos de Tiago Leite, Bruninho e Picas. João Filipe marcou para a equipa da casa, que jogou uma hora reduzida a dez, por expulsão de Tiago Antunes, ainda com 0-0 no marcador.

No sábado, o Lusitânia de Lourosa e o 1.º Dezembro somaram os primeiros três pontos, ao vencerem em casa, respetivamente, o Varzim (2-0) e o Belenenses (3-1).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Fafe, 6 pontos

2.º: Sporting B, 4

3.º: Lusitânia de Lourosa, 3

4.º: 1.º Dezembro, 3

5.º: Amarante, 3

6.º: Atlético CP, 2

7.º: Belenenses, 1

8.º: Varzim, 0