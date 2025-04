Belenenses e Sporting B empataram a um golo no Estádio do Restelo, ao final da tarde deste domingo, no jogo que fechou a 10.ª jornada da fase de subida da Liga 3. Os leões resgataram o empate em tempo de compensação e, assim, continuam em lugar de subida direta à II Liga.

Os dois golos do jogo surgiram na segunda parte. Porém, ainda com 0-0, o Sporting B teve uma bola enviada ao poste por Mauro Couto, perto do intervalo. Já na segunda parte, à hora de jogo, José Silva até marcou, mas estava em posição irregular.

O primeiro golo, aos 72 minutos, surgiu para o Belenenses. Afonso Pinto, de cabeça na área, após um cruzamento de Tiago Morgado, fez o 1-0 para a equipa treinada por João Nuno Carromeu. O Sporting B conseguiu chegar ao empate no terceiro de seis minutos de compensação, por João Muniz, na sequência de um canto.

Por jogar ficam quatro jornadas e, graças à igualdade obtida, o Sporting B mantém-se no segundo lugar, agora com 16 pontos, a seis do líder Lusitânia de Lourosa, que horas antes, este domingo, venceu o Fafe e deu um passo grande pela subida à II Liga. O Belenenses, que esteve a escassos minutos de acabar a jornada no segundo lugar, é quarto classificado, com 14 pontos, os mesmos do Varzim, terceiro classificado, com 14 pontos. Os poveiros têm vantagem sobre os azuis no Restelo nesta altura devido ao saldo total de golos (13-9 para 11-9 do Belenenses, sendo que na primeira volta houve empate sem golos no Belenenses-Varzim).

No sábado, o Varzim venceu na visita ao Atlético, por 2-0. Houve ainda empate a um golo no Amarante-1.º Dezembro.

A próxima jornada, agendada para 26 de abril, tem os jogos 1.º Dezembro-Sporting B (11h00), Amarante-Lusitânia de Lourosa (15h00), Fafe-Atlético CP (17h30) e Varzim-Belenenses (20h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 22 pontos

2.º: Sporting B, 16

3.º: Varzim, 14

4.º: Belenenses, 14

5.º: Amarante, 12

6.º: Fafe, 11

7.º: Atlético CP, 10

8.º: 1.º Dezembro, 10