O Sporting B perdeu este sábado na receção ao Belenenses, por 3-1, num jogo que ficou marcado por uma expulsão surreal.

A disputar a terceira jornada da fase campeão da Liga 3, a equipa de Belém entrou melhor e aos três minutos abriu o marcador, através de Afonso Pinto. Aos 37 minutos, o Sporting viu-se reduzido a 10 unidades, depois de Luís Gomes receber um cartão vermelho direto num lance muito polémico.

Na segunda parte, e com menos um, o Sporting empatou a partida, depois de Flávio Gonçalves ser feliz na marca dos 11 metros.

Já perto do fim, Rodrigo Pereira voltou a colocar o Belenenses na frente e Diogo Leitão selou o marcador aos 90+5 minutos.

Com este resultado, o Sporting B está em terceiro, com quatro pontos. O Belenenses subiu para segundo, com os mesmos quatro.