O Sporting B empatou a zero na manhã deste domingo, na visita ao 1.º Dezembro, a contar para a 16.ª jornada da Série B da Liga 3.

Este foi o primeiro jogo da equipa secundária dos leões desde o regresso de João Pereira, que assumiu o lugar que pertencia a Pedro Coelho.

No grupo a Sul, o Sporting B sobe, à condição, ao quinto lugar, com 22 pontos. Já o 1º Dezembro é segundo classificado, com 25.