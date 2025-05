Não só do dérbi Benfica-Sporting se vai fazer um dia de decisões no futebol português no próximo dia 10 de maio. Depois de o Lusitânia de Lourosa ter garantido a subida à II Liga no passado sábado, a 13.ª jornada da fase de subida na Liga 3 pode definir tudo (ou quase tudo) nas contas da promoção.

O Lusitânia de Lourosa, depois da subida de divisão, pode festejar o título de campeão na Liga 3 2024/25. Já o Sporting B, segundo classificado, em posição de subida direta, pode festejar a subida à II Liga. O Belenenses, terceiro classificado, lugar que dá acesso ao play-off com o 16.º classificado da II Liga, também pode garantir (no mínimo) o acesso a essa eliminatória. Ou ver já fechado o terceiro lugar.

Varzim, Fafe, Atlético e Amarante (os últimos dois já só com hipótese matemática de chegar ao terceiro lugar) ainda alimentam o sonho da subida. Porém, já nenhum depende de si e as contas são complexas. O 1.º Dezembro, último classificado, já está fora da corrida à promoção.

13.ª JORNADA (sábado, 10 de maio):

1.º Dezembro-Varzim (11:00)

Lusitânia de Lourosa-Atlético (14:30)

Fafe-Sporting B (16:00)

Amarante-Belenenses (16:30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 26 pontos

2.º: Sporting B, 20

3.º: Belenenses, 18

4.º: Varzim, 15

5.º: Fafe, 14

6.º: Atlético CP, 13

7.º: Amarante, 13

8.º: 1.º Dezembro, 11

Vista a próxima jornada e a classificação, vamos às contas e ao que pode ficar decidido no próximo sábado.

Campeão:

Como o Lourosa tem igualdade no confronto direto com o Sporting B (ganhou 2-1 em casa e perdeu 1-0 em Alcochete) só uma vantagem superior a três pontos à partida para a última jornada vai garantir à equipa treinada por Pedro Miguel o título na 13.ª jornada. Assim, o Lusitânia de Lourosa é campeão no próximo sábado…

- Se pontuar frente ao Atlético CP.

- Se perder e o Sporting B não ganhar.

_

Subida direta à II Liga:

Quem se junta ao Lourosa na subida? Sporting B, Belenenses, Varzim e Fafe estão na matemática para o segundo lugar. Porém, quem está em melhor posição são os leões e a subida pode ser confirmada nesta jornada. A acontecer, será um regresso sete anos depois da última participação, na época 2017/18 (a que antecedeu o fim da equipa em 2018, antes da reativação para 2020/21, então no Campeonato de Portugal).

É preciso ter em conta que o Sporting B, em caso de igualdade pontual com o Belenenses, perde no confronto direto (houve empate 1-1 no Restelo e vitória dos azuis em Alcochete por 3-1). Ou seja, só uma vantagem superior a três pontos ao fim da 13.ª jornada vale a subida à equipa treinada por João Gião. Por isso, o Sporting B garante a subida no próximo sábado…

- Se e só se ganhar em Fafe e se o Belenenses não vencer em Amarante.

_

Acesso ao play-off de subida:

O terceiro lugar, pertença do Belenenses, é ainda uma possibilidade, além dos azuis, para mais cinco equipas: Sporting B, Varzim, Fafe, Atlético CP e Amarante. Mas pode já ficar resolvido na totalidade (ou quase) no próximo sábado. Isto é, o Belenenses pode ver confirmado o terceiro lugar e consequente acesso ao play-off, ou então garantir o play-off no mínimo e ficar ainda com hipótese de ultrapassar o Sporting B no segundo lugar. Eis os dois cenários possíveis.

O Belenenses garante no mínimo o play-off, ainda com possibilidade de subida direta via segundo lugar…

- Se ganhar em Amarante e o Varzim não ganhar ao 1.º Dezembro, independentemente do resultado do Sporting B em Fafe: ou seja, no pior cenário, se o Sporting B ganhar, o Belenenses acabaria a jornada no terceiro lugar a dois pontos dos leões (23 para 21), mas já nunca cairia para o quarto lugar, porque ficaria com vantagem superior a três pontos para o Varzim, com quem tem igualdade no confronto direto (houve 0-0 nos dois jogos entre ambos).

- Se empatar em Amarante e o Varzim perder, o Fafe-Sporting B ficar empatado e o Atlético não vencer em Lourosa (de recordar que Atlético e Belenenses estão igualados no confronto direto, pois houve empate 1-1 no Restelo e 2-2 na Tapadinha).

O Belenenses vê o terceiro lugar confirmado e consequente ida ao play-off…

- Se empatar em Amarante, o Varzim perder com o 1.º Dezembro, o Sporting B ganhar em Fafe e o Atlético não vencer o Lourosa.