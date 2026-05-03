Enquanto não há decisões na fase de subida da Liga 3 (Amarante é o clube mais bem colocado), a fase de manutenção ficou fechada neste domingo.

Se a despromoção de Amora e 1.º Dezembro ficou selada no sábado, em relação à Série 2 do campeonato, o destino de Sanjoanense e Sp. Braga B ficou traçado um dia depois.

Numa última jornada decisiva e com muitas emoções à flor da pele, o jogo entre o Paredes e Marco foi o centro das atenções. Aos 90 minutos, André Soares fez o 2-1 para o Paredes, ditando a despromoção dos visitantes. Porém, o Marco ainda empatou de grande penalidade aos 90+8m, por Hugo Pereira.

Esse golo tardio salvou o Marco e condenou o Sp. Braga B à despromoção ao Campeonato de Portugal, já que os arsenalistas empataram a zero com o Fafe em casa.

O Sp. Braga B ficou com 17 pontos, menos um do que o Marco. Já a Sanjoanense somou apenas 11. Paredes, Fafe e São João de Ver mantêm-se na Liga 3, tal como Covilhã, Caldas, Lusitano de Évora e Atlético.