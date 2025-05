Sporting B, Belenenses e Varzim partem para a última jornada da fase de subida da Liga 3 com hipóteses de promoção à II Liga, de forma direta ou via play-off.

Já com o Lusitânia de Lourosa promovido e também campeão – e com Fafe, Atlético CP, Amarante e 1.º Dezembro fora da corrida pela subida – é entre leões, azuis e poveiros que a luta está reduzida: um deles vai subir diretamente à II Liga, outro vai ao play-off com o 16.º classificado da II Liga e o outro vai ficar na Liga 3.

Nesta altura, o Sporting B está em posição de subida direta, no segundo lugar, com 23 pontos, mais dois do que o Belenenses, terceiro com 21 (em lugar de play-off). Fora dos lugares de subida está o Varzim, quarto com 18 pontos.

Na 14.ª jornada, agendada para sábado (15:00), há Sporting B-Amarante, Belenenses-Lusitânia de Lourosa, Varzim-Fafe e Atlético CP-1.º Dezembro.

De notar que, no pior cenário, o Sporting B vai ao play-off. Por outro lado, o Varzim, no melhor cenário, pode apenas ir ao play-off. Já o Belenenses tem tudo em aberto.

Clube a clube, estas são as contas pela subida.

Sporting B

Sobe à II Liga…

- Se ganhar ao Amarante.

- Se não ganhar e o Belenenses também não ganhar (isto porque, caso haja igualdade pontual, ainda possível a 24 pontos, é o Belenenses que leva a melhor no confronto direto).

Vai ao play-off…

- Se não ganhar e o Belenenses ganhar.

Belenenses

Sobe à II Liga…

- Se ganhar e o Sporting B não ganhar.

Vai ao play-off…

- Se ganhar e o Sporting B ganhar.

- Se empatar.

- Se perder e o Varzim não ganhar (Belenenses e Varzim estão igualados no confronto direto e, caso fiquem igualados pontualmente, o que ainda é possível a 21 pontos, seria o Varzim a levar a melhor pela diferença de golos total. À partida para a última jornada, o Belenenses tem 18-12 em golos (+6) e o Varzim 16-11 (+5) mas para ficarem igualados a 21 pontos, significaria uma vitória do Varzim e uma derrota do Belenenses, o que faria os poveiros superarem os azuis na diferença total de golos).

Varzim