Após o empate a uma bola entre Varzim e Sporting B, a contar para a fase de apuramento da Liga 3, o técnico João Pereira revelou alegadas críticas da equipa de arbitragem a jogadores do Sporting.

Na habitual flash interview ao Canal 11, o treinador do Sporting B foi questionado sobre a maturidade da equipa e aproveitou para fazer uma denúncia.

«Os jogadores do Sporting têm de estar habituados. Os jogadores quiseram dar uma imagem diferente. Lutámos para ganhar, não tenho nada a apontar aos meus jogadores senão a precipitação da primeira parte. Agora, gostava de ter uma palavra. Os senhores árbitros têm de ser os mais pedagógicos dentro do jogo. Falam com os jogadores da minha equipa, que ainda são miúdos, de uma maneira que não falam com jogadores de outras equipas», começou por dizer.

«Tive jogadores completamente frustrados ao intervalo porque o árbitro disse que eles não jogam nada, para se levantarem. Estas coisas não podem acontecer. Sei que isto é muito difícil de provar, mas tinha jogadores completamente frustrados ao intervalo», garantiu o técnico.

A equipa de arbitragem foi liderada por João Pinto, juiz da Associação de Futebol de Lisboa de 39 anos.