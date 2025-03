Depois de uma jornada atípica na fase de apuramento de campeão da Liga 3 – com três nulos (Sporting-Fafe, Atlético-Lus. Lourosa e Belenenses-1.º Dezembro) – o Lusitânia de Lourosa segue líder isolado.

Ao cabo de seis rondas, este emblema – que na última época caiu no play-off de promoção ante o Feirense – totaliza 13 pontos, quatro de vantagem sobre Sporting B (2.º) e Belenenses (3.º).

Em suma, Lourosa e Sporting B ocupam os lugares de subida direta, enquanto o Belenenses teria de disputar o play-off com o 16.º da II Liga – o FC Porto B.

Este grupo conta ainda com Varzim (oito pontos), Amarante e Fafe (sete pontos), e Atlético e 1.º Dezembro (seis pontos).

A 7.ª jornada – a última da primeira volta – arranca a 29 de março, quando o Lusitânia de Lourosa receber o Belenenses (15h45). Mais tarde, o Fafe mede forças com o Varzim (20h). Na tarde seguinte, o Atlético visita o 1.º Dezembro (13h), enquanto o Sporting B visita Amarante (15h).

A fase de apuramento de campeão da Liga 3 decorre até 18 de maio.

Sp. Covilhã em risco de cair

No Grupo 1 da fase de manutenção, Vilaverdense e Sanjoanense ocupam os lugares de despromoção para o Campeonato de Portugal. O grupo conta também com Anadia, S. João Ver, Trofense e Sp. Braga B.

Quanto ao Grupo 2, Lusitânia dos Açores e Sp. Covilhã estão em zona proibida. Os “Leões da Serra” totalizam nove pontos, igualados com o Oliveira do Hospital (4.º). O grupo conta ainda com Caldas, U. Santarém e Académica.