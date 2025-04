O Sporting B recebeu e venceu o Atlético CP por 2-1, ao início da tarde deste domingo, em jogo da nona jornada da fase de subida da Liga 3.

Os leões inauguraram o marcador por Manuel Mendonça, aos 38 minutos, num grande golo de pé direito, sem deixar cair a bola. O Atlético ainda reclamou possível falta sobre Fran González, na área, mas o árbitro validou o lance.

Na segunda parte, o Atlético conseguiu chegar ao empate, também num bom golo de Nicolas Souza, aos 73 minutos, com um remate de pé esquerdo.

Porém, o Sporting B conseguiu chegar à vitória, com um grande golo de Mauro Couto, aos 89 minutos, de pé esquerdo, fora da área.

Com este resultado, o Sporting B passa a somar 15 pontos e mantém, nesta jornada, lugar de subida, estando na segunda posição. Aproxima-se do líder Lusitânia de Lourosa, que tem 19 pontos e foi goleado pelo Varzim, no sábado, por 4-0. O Atlético mantém-se com dez pontos.

Este domingo, a jornada fecha com o Belenenses-1.º Dezembro (14h00) e o Fafe-Amarante (18h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 19 pontos

2.º: Sporting B, 15

3.º: Varzim, 11

4.º: Atlético, 10

5.º: Belenenses, 10 (menos um jogo)

6.º: Amarante, 10 (menos um jogo)

7.º: Fafe, 10 (menos um jogo)

8.º: 1.º Dezembro, 9 (menos um jogo)