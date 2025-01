Foi um jogo de emoções fortes para o Sporting B, que precisava de conseguir no mínimo o mesmo resultado da Académica, no Restelo, frente ao Belenenses, para se manter em lugar de apuramento para o play-off de subida.

A formação de João Pereira entrou pior e deixou o Lusitânia abrir o marcador, aos 32 minutos, por Jefer Gunjo, mas reagiu bem, atirou uma bola aos ferros e marcou nos descontos da primeira parte, de penálti, por Luís Gomes.

Na segunda parte, o Lusitânia voltou a marcar primeiro, aos 79 minutos, por Derick, mas Rafael Nel, com um grande remate dentro da área, fez novamente o empate (2-2) aos 83 minutos.

A igualdade acabou por ser suficiente para o Sporting manter a quarta posição e o lugar de apuramento para o play-off de subida porque a Académica não conseguiu sair do nulo frente ao Belenenses, no Restelo.

Desta forma, está tudo decidido no Grupo B da Liga 3, com Atlético, 1º de Dezembro, Belenenses e Sporting B a apurarem-se para a fase de subida. As restantes equipas vão disputar a fase de manutenção.

Resultados da 18ª jornada:

1º Dezembro-Caldas, 1-1

Atlético-Oliveira Hospital, 2-0

Belenenses-Académica, 0-0

Sp. Covilhã-UD Santarém, 3-1

Lusitania-Sporting B, 2-2

Classificação do Grupo B:

1. Atlético CP, 33

2. 1º Dezembro, 29

3. Belenenses, 27

4. Sporting B, 26

---------------------------

5. Académica, 26

6. UD Santarém, 24

7. Caldas, 23

8.Sp Covilhã, 22

9. Oliveira Hospital, 16

10. SC Lusitania, 13

A última jornada da fase regular do Grupo A apenas se joga este domingo.