Sporting B e Fafe empataram ao início da tarde deste sábado, sem golos (0-0), no jogo que abriu a 6.ª jornada da fase de subida da Liga 3.

Com este empate, a equipa treinada por João Pereira – que somou o terceiro jogo seguido a pontuar – passa a somar nove pontos, isolando-se à condição no segundo lugar. Os leões podem, porém, sair do lugar de subida direta à II Liga ao final desta jornada, mediante os restantes resultados.

Já o Fafe, treinado por Jorge Pinto, põe fim a três derrotas seguidas e isola-se à condição no quarto lugar, com sete pontos, mas ainda à mercê dos adversários atrás de si.

A ronda fica completa este sábado, com os restantes três jogos da fase de subida: Atlético CP-Lusitânia de Lourosa (15h00), Belenenses-Amarante (17h30) e Varzim-1.º Dezembro (20h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 12 pontos

2.º: Sporting B, 9 (mais um jogo)

3.º: Belenenses, 8

4.º: Fafe, 7 (mais um jogo)

5.º: 1.º Dezembro, 6

6.º: Amarante, 6

7.º: Varzim, 5

8.º: Atlético CP, 5