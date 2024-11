O Sporting B perdeu fora com o Oliveira do Hospital por 2-1 naquele que foi o último jogo de João Pereira aos comandos da equipa secundária dos leões antes de substituir Ruben Amorim.

Os leões ainda estiveram a vencer, graças a um golo de Manuel Mendonça aos 17 anos, mas a equipa da casa virou com golos de Diogo Nascimento (40m) e Eduardo Souza (51m).

João Pereira deixa o Sporting B no 5.º lugar da Série B da Liga 3 com 16 pontos em 11 jogos, enquanto o Oliveira do Hospital é 8.º e antepenúltimo com 13 pontos. Os quatro primeiros classificados vão à fase de promoção, enquanto os restantes terão de jogar a fase de manutenção.