O Sporting B garantiu uma vitória importante na luta pela subida à II Liga, na receção ao Varzim (2-0).

Num jogo da antepenúltima jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3, os leões derrotaram um adversário direto, que ficou em inferioridade numérica logo aos nove minutos, por expulsão de Miguel Rebelo.

Os poveiros, no entanto, conseguiram aguentar o nulo até aos 75 minutos, quando João Muniz abriu o marcador, na recarga a uma bola ao poste que o próprio tinha enviado.

Já em tempo de descontos, Luís Gomes (90+1m) sentenciou o resultado.

Com este triunfo, o Sporting B consolida o segundo lugar, com 20 pontos, a seis do Lusitânia Lourosa, que já garantiu a subida ao segundo escalão. O Varzim é terceiro, com 15 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado este domingo por Belenenses ou Fafe, que se defrontam este domingo no Restelo.

Veja os golos do jogo: